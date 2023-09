di T.A.

CIPRESSO SECCO E PREFABBRICATO INUTILIZZATO DA ANNI VANNO RIMOSSI AL CIMITERO COMUNALE DI VENAFRO

INTERVENTI NECESSARI PER IL RISPETTO DEL LUOGO E DEI RESTI DI QUANTI VI RIPOSANO

Due riscontri nient’affatto positivi per il Cimitero Comunale di Venafro, situato lungo la diramazione della Statale 6 Casilina ad ovest dell’abitato. Vengono segnalati da tanti comuni cittadini sui social e riguardano un enorme cipresso purtroppo secco, cadente e brutto a vedersi sulla destra subito dopo l’ingresso storico del sito, nonché il prefabbricato privato sull’altro lato della statale all’esterno, giusto di fronte all’ingresso principale. Trattasi di struttura un tempo utilizzata per il commercio di fiori e ceri, ma da anni inutilizzata ed in via di progressivo deterioramento. Cipresso e prefabbricato da rimuovere soprattutto in segno di rispetto al luogo cimiteriale e ai resti di quanti vi riposano.