L’amministrazione comunale di Campobasso avvisa la cittadinanza che nei giorni del 2 e 3 agosto, dalle ore 23.30 alle ore 06.00, si effettueranno interventi per la disinfestazione adulticida. Pertanto la popolazione è invitata a collaborare, evitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti e chiudendo le finestre durante gli interventi di sanificazione ambientale.

Inoltre, la cittadinanza è invitata a frequentare le strade solo se necessario, in modo da agevolare il servizio di disinfestazione, evitando di avvicinarsi ai mezzi necessari a garantire il servizio.

Gli utenti, residenti in strade strette e vicoli angusti, potranno avvertire maggiormente il disagio olfattivo, nonché l’eventuale rumore dei mezzi necessari ad assicurare il servizio stesso.

Le aree di intervento previste per il giorno 2 agosto sono le seguenti: centro storico e centro murattiano (compreso tra S. Antonio Abate, via Monforte, via Genova, via Roma, Corso V. Emanuele, via Elena, Corso Bucci, via Cavour, via Garibaldi e via Cardarelli). Il giorno 3 agosto gli interventi riguarderanno, invece, tutto il resto del territorio comunale, comprese le Contrade e S. Stefano.