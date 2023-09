di T.A.

L’EXTRA COMUNITARIO DI COLORE CHE DORME NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VENAFRO, RESTANDOVI GIORNATE INTERE

LA GENTE DI VENAFRO CHIEDE ALLE ISTITUZIONI CHE LO SI AIUTI, RESTITUENDO PULIZIA E DECORO ALLA STESSA STAZIONE

Le segnalazioni così come le foto inviate dalla gente comune non si contano più e tutti a chiedere che le istituzioni pubbliche del territorio intervengano per la delicata situazione esistenziale dello sconosciuto di colore che si ripara e dorme nella stazione ferroviaria di Venafro, evidentemente non avendo dove altro andare. Una vicenda che si trascina da tempo e che é finita ovviamente sotto gli occhi di tutti, data la centralità dei luoghi nell’ambito urbano e la frequenza giornaliera di tanti della stazione ferroviaria in tema. In effetti lo sconosciuto dall’età media e dal vestire modesto da settimane viene visto di giorno restare i portici della stazione ferroviaria venafrana, sovente preferendo restare dietro la parete degli stessi portici. “Di notte -informa l’autore degli scatti allegati- lo sconosciuto, persona tranquilla e che non disturba alcuno, dorme all’interno della stazione, allungandosi sui sedili interni e chiudendo l’inferriata all’ingresso per evitare forse che possano entrare animali randagi. Occorre intervenire per aiutare lo sconosciuto se ne ha bisogno e per restituire pulizia e pieno decoro alla stazione ferroviaria venafrana che, in quanto servizio di pubblica utilità, non può continuare a restare esposta a tanto senza intervenire. Ne va della salute dello sconosciuto, nonché del buon nome e dell’immagine di Venafro”. Si conviene assolutamente sul tutto, per cui si aspettano immediati interventi di responsabilità e di rispetto per il prossimo da parte delle istituzioni pubbliche preposte.