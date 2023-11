di Redazione

Giovedì 23 Novembre interruzione del flusso idrico sulla rete di Corso Risorgimento per lavori di manutenzione – Isernia

la Società GRIM (Gestione Risorse Idriche Molisane) con una propria nota porta a conoscenza della cittadinanza che giovedì 23 NOVEMBRE 2023, per urgenti lavori di manutenzione da eseguirsi sulla rete di Corso Risorgimento, dalle ore 9:00 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze delle seguenti aree cittadine:

• Corso Risorgimento

• Via Sicilia

• Corso Garibaldi

• Via Giovanni XXIII

• Via Libero Testa

• Via Berta

• Via XXIV Maggio

• Via Veneziale

• Zona San Leucio

E quindi tutte le traverse che intersecano queste strade.

Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà presumibilmente alla chiusura dei lavori in tarda mattinata dello stesso giorno salvo imprevisti e l’erogazione tornerà man mano regolare nelle ore successive la riapertura.