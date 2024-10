STORIA ED UOMINI DELLA GUARDIA DI FINANZA NELLA MOSTRA ALLA “LIBERTY” DI VENAFRO

Una mostra ricca di tanto, soprattutto delle origini, del significato del Corpo, degli uomini che l’hanno rappresentato e continuano a farlo, e principalmente delle finalità socio/istituzionali della Guardia di Finanza, il tutto in esposizione alla Liberty di Venafro. L’interessante e significativa esposizione è allestita nella struttura municipale del rione Ciaraffella che si specchia nel suggestivo laghetto, sede dove è in calendario la cerimonia ufficiale del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune venafrano allo stesso Corpo militare. Si diceva dell’interesse storico/documentario della mostra. In effetti è una piacevole “passeggiata” nella storia e nella natura stessa della Guardia di Finanza italiana, baluardo difensivo del territorio nazionale e dell’intera economia italiana. Pannelli esplicativi, notizie storiche sulla nascita del Corpo e divise d’epoca con relativi armamenti danno l’idea esatta della valenza dell’istituzione militare e dell’insostituibile importanza della Guardia di Finanza a tutela del suolo nazionale, delle persone e dei beni pubblici e privati. Una mostra assai ricca di notizie ed informazioni che la collettività venafrana ha apprezzato nella considerazione dell’importante ruolo che il Corpo militare in tema continua a svolgere per l’intera collettività nazionale.

T.A.