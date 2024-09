di Redazione

Ha destato interesse e partecipazione sia in presenza che da remoto il seminario organizzato dall’ACEM-ANCE Molise svoltosi ieri pomeriggio presso la sede di Via Cardarelli sul decreto end of waste, inerente gli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, che entra in vigore oggi 26 settembre. L’end of waste è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale e mediante procedure di recupero acquisisce invece lo status di prodotto e il decreto ne amplia l’ambito di applicazione prevedendo nuovi limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti e introducendo modifiche procedurali. Le aziende hanno adesso 180 giorni e quindi fino al 25 marzo 2025 per adeguarsi alle nuove disposizioni sia nei casi di procedura ordinaria che nei casi di procedura semplificata. La relazione tecnica è stata svolta dal Consulente Antonio Di Lisio che si è soffermato anche sui CAM strade e CAM calcestruzzo. “Il seminario ha suscitato molto interesse – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – ora ci sarà un fase di monitoraggio che permetterà di valutare l’adeguatezza delle nuove norme, trattandosi di un provvedimento di una certa importanza sia per il settore delle costruzioni sia più in generale per la tutela dell’ambiente dati i risvolti che ha sull’economia circolare e sulla sostenibilità”.