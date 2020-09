Itinerari Turistico-Religiosi Interculturali Accessibili (Itria), Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, Comune di Castel del Giudice e Regione Molise insieme in InterCulturalMolise, progetto di multiculturalismo e dialogo interreligioso finalizzato alla realizzazione di un prodotto turistico-culturale caratterizzato da contaminazioni tra cultura, religione cristiana, islamica ed ebraica.

Dopo le iniziative precedenti, questa mattina è stata la volta di “A tavola con le religioni”, incontro che ha avuto luogo presso la Sala convegni dell’Albergo diffuso “Borgotufi” di Castel del Giudice, nel corso del quale è stata proposta la preparazione di piatti locali alternativi, dalla cucina ebraica kosher, a quella islamica halal, dai piatti vegani a quelli per celiaci.

L’obiettivo è quello sensibilizzare gli operatori molisani della ristorazione e delle strutture ricettive, e più in generale gli organizzatori di eventi, affinché la cucina sia accessibile a tutti e il cibo diventi strumento per l’ospitalità interculturale. Sicuramente un modo innovativo e originale per declinare l’accoglienza in Molise e renderla maggiormente attrattiva.