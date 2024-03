di T.A.

LA CROCE DEL FIGLIO DELL’UOMO COME SALVEZZA PER TUTTI, TEMA DI FONDO DELLA VIA CRUCIS VIVENTE DI VENAFRO

La passione del Figlio dell’Uomo e il suo supplizio sulla Croce quale salvezza per tutti. E’ in estrema sintesi quanto trasmesso a Venafro dall’annuale edizione della VIA CRUCIS VIVENTE, snodatasi lungo il centro storico cittadino e seguita da tantissimi venafrani. Ad attuarla gli scout dell’Agesci, da 36 anni puntuali con la rappresentazione che ripropone la passione di Cristo, immolatosi per indicare all’uomo la via del bene ed il riscatto dal male. Né soni mancati, ovviamente, moltissimi comuni venafrani prima al seguito del rito itinerante e quindi al termine ai piedi delle storiche SCALINATELLE. A lato di tali SCALINATELLE infine le scene salienti della VIA CRUCIS VIVENTE ’24, come la CROCIFISSIONE, IL SUPPLIZIO, IL PIANTO DELLA MADRE, LA DEPOSIZIONE e finalmente LA RESURREZIONE a significare la vittoria del bene e la speranza dell’uomo per un futuro migliore.

(foto G.Guarini)