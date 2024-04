Ennesima lite tra due cittadini tunisini e due originari del Bangladesh, ancora una volta nel centro storico. Carabinieri e 118 sul posto

Ancora una lite, ancora una volta protagonisti cittadini extracomunitari.

Teatro della zuffa che per puro caso non è degenerata in tragedia è ancora una volta il centro storico di Campobasso, polveriera cittadina dove negli ultimi mesi i problemi sono aumentati in maniera vertiginosa tra spaccio di droga e continue baruffe.

Qui, davanti ad un bar, nella serata di sabato 20 aprile, un gruppo di migranti – sembra due cittadini tunisini e due originari del Bangladesh – probabilmente anche in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato a discutere animatamente. Una parola tira l’altra, le offese, qualche spintone, poi i contendenti sarebbero arrivati alle mani. Purtroppo non è finita qui.

Infatti, uno dei protagonisti del litigio avrebbe afferrato una bottiglia, sferrando un colpo violentissimo al volto di un connazionale. Ferito, il giovane ha chiesto aiuto ai passanti che hanno allertato il 112, subito sul posto.

Con i carabinieri anche un’ambulanza del 118, che ha medicato il ragazzo ferito e lo ha trasferito al Pronto soccorso del Cardarelli, da cui è stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni.

Fermato, invece, l’aggressore, ascoltato dagli uomini di via Mazzini che stanno ricostruendo quanto esattamente accaduto ed accertare eventuali responsabilità delle altre due persone presenti.