di Associazone Insieme per Campomarino lido

Ci rivolgiamo a Voi per presentare, con grande entusiasmo, l’Associazione “Insieme per Campomarino Lido”, nata nel mese di agosto di quest’anno ad opera un gruppo di cittadini determinati e appassionati che desiderano impegnarsi per migliorare la qualità della vita e la bellezza di questa località. Siamo convinti, infatti, che il Lido di Campomarino abbia un notevole potenziale turistico e un valore intrinseco che deve essere preservato e sviluppato, al fine di renderlo una destinazione turistica ancora più invitante e appetibile

L’Associazione “Insieme per Campomarino Lido” è composta da residenti, professionisti, attivisti ed alcuni commercianti che si sono uniti per servire da sprone nei riguardi delle Amministrazioni locali per risolvere le problematiche che affliggono il nostro amato territorio.

Il nostro principale obiettivo è quello di analizzare, evidenziare e proporre soluzioni adeguate ai diversi problemi che interessano la zona del Lido ed a breve sarà completato un Master Plan da condividere con le competenti autorità comunali.

Nel frattempo, volendo discutere alcune questioni di fondamentale importanza che richiedono attenzioni ed azioni tempestive, è stato concordato, per il 21 p.v., un incontro del Direttivo dell’Associazione con il Sindaco di Campomarino. In tale sede, verrà presentato il programma operativo sotto elencato, risultato di consultazioni approfondite con i cittadini residenti e attivi nella comunità del Lido di Campomarino:

Obiettivo Generale: Migliorare la qualità della vita e la bellezza del Lido di Campomarino attraverso interventi concreti e sensibilizzazione della comunità.

Obiettivi Specifici:

Risolvere i problemi legati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché pulizia periodica delle spiagge e delle aree pubbliche.

Preservare la spiaggia dall’erosione e stabilizzare l’arenile.

Valorizzare e preservare la pineta attraverso un piano di gestione sostenibile.

Migliorare il funzionamento della rete fognaria.

Assicurare la manutenzione delle strade.

Migliorare l’arredo urbano anche con il coinvolgimento di artisti locali.

Promuovere la sicurezza dei cittadini.

Organizzare manifestazioni culturali e spettacoli estivi.

Promuovere servizi.

Pianificare attività ed eventi e Monitorare i progressi nelle singole attività

Ciascun punto, qui elencato in forma sintetica, ovviamente, sarà opportunamente descritto e sviluppato in dettaglio.

Confidiamo nel sostegno e nella collaborazione della Vs. testata giornalistica per dare la massima visibilità a questa importante iniziativa. Siamo certi che, insieme, possiamo fare la differenza e creare un futuro migliore per Campomarino Lido.

Per eventuali necessità di informazioni e per discutere di come potreste contribuire a sostenere la nostra causa, non esitate a contattarci.

Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione dedicata alla nostra causa e speriamo di avere l’opportunità di collaborare con voi per rendere Campomarino Lido un luogo ancora migliore in cui vivere.

Cordiali saluti

Ing. Giuseppe Nicola Capodilupo (Presidente) – Telefono: 360676400

Arch. Carmine Di Rubba (Coordinatore Area Tecnica) – Telefono: 3337072652

Ing Domenico Pellegrino (Pubbliche Relazioni Area Tecnica) – Telefono: 335263726