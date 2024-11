di Redazione

“Nonostante la sentenza del TAR Molise (n. 175/2023), che ha accolto il ricorso di Mamme Salute Ambiente ODV – Venafro e del WWF Molise, la Giunta regionale ha approvato, il 3 aprile 2024, la delibera n. 172 con le “Misure integrative del PRIAMO”, ignorando quanto stabilito dalla sentenza – fanno sapere. 𝐄̀ 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐠𝐢𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞 𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢! Non possiamo più tollerare l’inerzia e l’attesa di soluzioni ideali che servono solo da scusa per non fare nulla. L’inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli insostenibili, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica.

𝐂𝐡𝐢𝐞𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚:

1. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢: Un piano attuabile per ridurre le emissioni e migliorare il monitoraggio ambientale. 2. 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢: Scadenze precise per garantire progressi reali. Basta con 20 anni di promesse mai realizzate! 3. 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨: Partecipazione attiva delle comunità e controllo pubblico costante.

𝐕𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭’𝐚𝐫𝐢𝐚? La salute non può più aspettare!

Grazie a tutti coloro che ci sostengono nella lotta per proteggere i cittadini e il nostro futuro.