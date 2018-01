Ad un anno esatto dalla marcia dei 5mila contro l’inquinamento, oggi pomeriggio i venafrani torneranno in piazza per gridare di nuovo “ORA BASTA”. Una protesta forte voluta e promossa da Raffaele Siano “che serve ad attirare l’attenzione, a risvegliare le coscienze, ma soprattutto crei un po’ di scompiglio nei nostri cari amministratori, troppo presi a curare il proprio orticello, troppo distratti dai poteri forti. Quale migliore arma in nostro possesso se non la scheda elettorale”.

Oggi, DOMENICA 14 GENNAIO, dalle ore 16:00 alle 18:00, Siano sarà presente in piazza Mercato (dove un anno fa si concluse la manifestazione) per raccogliere le fotocopie delle tessere elettorali le quali saranno simbolicamente bruciate. “Questo gesto ripeto è puramente simbolico cosi da lasciare ad ognuno di noi la libertà di agire come meglio crede ma soprattutto di comportarsi nel rispetto delle leggi”.