Ormai da diversi anni l’I.N.P.S. organizza con le delegazioni di alcuni Paesi europei – Germania e Svizzera – le Giornate internazionali di informazione previdenziale al fine di offrire, attraverso i funzionari esperti delle diverse Istituzioni, un servizio di assistenza per i lavoratori che hanno svolto periodi di attività in Italia e nei predetti Paesi, che consenta di ricostruire la storia contributiva.

Le Giornate di informazione previdenziale, che sono state indicate più volte come best practice europea, vedranno protagonista anche l’Agenzia INPS di Campobasso, prescelta unitamente ad altre 19 strutture territoriali (Agrigento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Caserta, Crotone, Firenze, Foggia, Milano, Nuoro, Roma, Salerno, Sassari, Torino-Collegno, Trento, Treviso e Udine).

Le due “Giornate” che si terranno giovedì e venerdì, oltre a rappresentare un’occasione di conoscenza e di confronto per i funzionari coinvolti, avranno, grazie allo sportello integrato fra INPS e gli Enti di sicurezza sociale estere (DRV Schwaben Germania e CSC Svizzera) l’obiettivo di fornire, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, utili informazioni a coloro che abbiano espletato la propria attività lavorativa negli Stati aderenti all’iniziativa, riguardo alla legislazione previdenziale del Paese di pregressa residenza ed alla propria carriera assicurativa.

L’iniziativa ha coinvolto oltre milleduecento lavoratori della provincia di Campobasso (ottocento per la Germania e quattrocento per la Svizzera) con ben centoventi prenotazioni tra Germania (ottanta) e Svizzera (quaranta) di utenti che domani e dopodomani, grazie ad una agenda appuntamenti personalizzata, riceveranno consulenza pensionistica presso la direzione provinciale di Campobasso.