Di Lucente attacca Iorio: gestione clientelare della sanità. L’ex presidente pensa di denunciare il politico di Vastogirardi. Il governatore in carica sbotta: non accetto insegnamenti su come gestire il settore. Fanelli: è il fallimento della leadership di Toma. Greco: spettacolo vomitevole.

di Redazione politica

E’ iniziato col botto il primo Consiglio regionale del 2021. Alla riunione di maggioranza, tenutasi domenica 3 gennaio, sembravano tutti concordi di non impostare il primo punto all’ordine del giorno contro l’ex presidente della Regione Molise Michele Iorio e le scelte del centro-destra del dopo terremoto del 2002 quando, oltretutto, al governo con Iorio c’era anche l’altro alleato di Toma, Aldo Patriciello in prima persona con il ruolo di vice presidente della Giunta fino al rimpasto del 2005. Ma le raccomandazioni del giorno prima, a quanto pare, non sono servite. Si presenta in aula una mozione senza firma. La illustra il consigliere Andrea Di Lucente.

L’oggetto è i contributi post sisma sospesi ai dipendenti pubblici dell’azienda sanitaria regionale, ossia le vecchie Asl. “Una mozione senza riferimenti normativi” fa notare la Fanelli dove, scritto nero su bianco, non si parla di debiti con numeri certi ma di “86 milioni, cioè la stima rivelata dal presidente Toma a mezzo stampa stampa”. Sarà poi lo stesso Toma a smentire il relatore Di Lucente dicendo che i debiti non ammontano a 86 milioni perché “il calcolo è sbagliato”. Cinque ore di ininterrotta discussione per mettere Iorio con le spalle al muro e, alla fine, ritirarsi in buon ordine con una mozione che ha il sapore del nulla se non della figuraccia a cui si assiste sempre più spesso mentre il popolo molisano è alle prese con il Covid e con l’assenza di ospedali dove potersi curare perché tutti infettati.

Di Lucente, che in Aula vorrebbe quasi imitare l’ex consigliere di opposizione Massimo Romano, non ha la stessa stoffa. Piuttosto che illustrare le problematiche derivanti da questa storia per cercare soluzioni condivise, si limita a fare “una requisitoria” come se si trovasse a svolgere il ruolo del pm nell’aula del Consiglio regionale che “sembra diventata un tribunale” precisa Patrizia Manzo (5stelle). Di Lucente infatti parla di gestione clientelare della sanità, assunzioni di amici e familiari, di scheletri nell’armadio (dimenticando che Iorio è stato rivoltato come un calzino dalla magistratura e, ad oggi, ne è sempre uscito pulito). Di Lucente si rivolge a Toma pregandolo di “rendere pubblico ciò che è successo perché è importante che i molisani sappiano. Perché essere attaccati sulla gestione della sanità da chi ha creato i guai, è davvero troppo”.

Che si tratti di un chiaro attacco contro Michele Iorio è talmente lampante che il capogruppo del Pd afferma: “Vorrei ascoltare le parole del mandante del sicario per capire se esiste ancora una maggioranza” soffermandosi a riflette che “questa resa dei conti certifica il fallimento della leadership di Toma”. Ed ancora chiosa la Fanelli “vedo che Toma sorride, noi abbiamo i morti e lei sorride”. Iorio è scuro in volto. Sapeva già cosa sarebbe accaduto nel primo consiglio regionale del 2021. Si presenta in aula, Iorio. Di Lucente, Pallante e Toma, il sicario e il mandante per dirla alla Fanelli, sono collegati via web. Donato Toma viene inquadrato e, dalla mimica facciale, appare piuttosto in difficoltà.

Probabilmente un attacco così violento all’ex presidente, i cui voti sono serviti per fargli ricoprire la carica di governatore con il pentimento, forse, dello stesso Iorio, non se lo aspettava neppure lui. L’ottimo lavoro di Di Lucente viene però ribaltato dall’intervento dello stesso Iorio che ricorda il momento storico del 2002 con il terremoto a fine ottobre e del 2003 con l’alluvione a gennaio. Ribadisce che la sospensione dei contributi, sospensione prevista da una legge statale peraltro, fu una vittoria per la lacerata economia del Molise all’epoca. Fa la cronistoria degli eventi Iorio e, arrivando ai tempi moderni del dopo Frattura, quando il Consiglio regionale si prese in carico la situazione debitoria, ricorda a Di Lucente e a Toma che sono stati i governi dal 2017 al 2020 a non pagare.

Non rifiuta la mozione l’ex presidente, ma chiede a Toma di aggiungere un punto: venire in aula a spiegare perché quei soldi non stati messi in bilancio e accertare le eventuali responsabilità “che di certo non sono le mie”. Tenta di ricucire lo strappo il presidente Toma. Ci tiene a precisare che la mozione non è contro Iorio, quasi a smarcarsi dalla relazione di Di Lucente. Se la prende con il dimissionario commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini. “Mi ha fatto una diffida” forse “su suggerimento di qualche suo consigliere” afferma quasi a voler far intendere che a consigliare Angelo Giustini ci sia Michele Iorio. Legge in aula una relazione puntuale sui fatti accaduti, concorda con Vincenzo Niro quando questo afferma che di certo sono responsabili i commissari liquidatori delle vecchie Asl, ma alla fine di tutto risbotta di nuovo con Iorio di cui, dice, “non capisco le note stampa.

Ma cosa volete? – chiede – Voi dite di sapere come si gestisce la sanità ma sapete solo come si fanno i debiti” chiude non riuscendo a reggere la pressione. In maggioranza nessuno parla. Se non Quintino Pallante che ribadisce la sua fedeltà al presidente di turno a prescindere dalla bontà delle decisioni che prende. “Sono stato fedele a Iorio per 12 anni, sono fedele a Toma da due anni e mezzo. Caro Iorio, io sto da sempre nel centrodestra e vorrei restarci con le persone elette. Se a lei non sta bene… “ termina Pallante con una frase che via web non si è potuta ascoltare per intero. Tenendo a precisare, l’assessore, che “io non ho firmato la mozione”. Peccato che sul documento presentato in consiglio regionale con protocollo numero 1826 del 4 marzo 2020 si legge: mozione avente ad oggetto “Accertamento debito legato all’esenzione dei contributi previdenziali ex AASSLL” a firma di Di Lucente, Micone, D’Egidio, Pallante, Cefaratti e dei tre consiglieri surroga fatti fuori il mese successivo alla presentazione: Tedeschi, Matteo e Scarabeo.

La votazione sulla mozione addolcita si chiude con 11 voti favorevoli, Aida Romagnuolo si astiene, Iorio, il Pd e i componenti del movimento 5 stelle non partecipano. Ma prima di lasciare l’aula, nel constatare la politica decadente di cui “Di Lucente è senza dubbio il massimo esponente” Iorio consiglia all’ex sindaco di Vastogirardi (che intanto se la prende con i grillini perché attaccano “me e Micone sulla cena a Bruxelles, attaccano Toma sulle carte di credito e poi non dicono nulla su Iorio”) di andare in Procura se ritiene che ci sono responsabilità penali da accertare considerando che in 20 anni nessuno ha mai trovato. “Dal canto mio – chiude Iorio – io certamente valuterò se dalle parole di Di Lucente ci sono le basi per rivolgermi alle competenti autorità giudiziarie”.