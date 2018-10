La IV Commissione consiliare, Servizi sociali, presieduta dal suo Presidente Quintino Pallante, nella riunione di questa mattina ha iniziato l’esame delle proposte di legge n. 18, di iniziativa dei Consiglieri regionale Scarabeo, di Lucente, Cefaratti, Calenda, Micone, Matteo, Pallante, Scuncio, Facciolla, Fanelli, Tedeschi, Romagnuolo N.E., D’Egidio e Romagnuolo A., concernete l’ “istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”, e n. 19, di iniziativa dei Consiglieri regionali Matteo, Romagnuolo A., Calenda, Micone, Tedeschi, Cefaratti, Romagnuolo N.E., Scuncio, Pallante e Scarabeo, avente ad oggetto la “Legge quadro contro ogni forma di discriminazione per l’affermazione dell’uguaglianza”. Hanno introdotto i due argomenti iscritti all’ordine del giorno i rispettivi Relatori, Pallante per la Pdl n. 18 e Cefaratti per la Pdl n. 19. L’esame dei due provvedimenti continuerà in successive sedute della Commissione.