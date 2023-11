di T.A.

Le istituzioni pubbliche sovente risultano assenti, o poco sensibili ed accorte se si preferisce, e gl’interessati alla risoluzione dei diversi problemi in atto sono determinati a sollecitarne l’esame e la loro immediata risoluzione. E’ il diktat emerso dal direttivo dell’Associazione Disabili Visivi di Isernia, presenti il presidente Marco Condidorio, il vice Enzo Iafrancesco, Gianni Fiacchino, Marilena Chiacchiari via telefono e giovani del servizio civile. Tanti gli argomenti della giornata e fattiva la partecipazione dell’intero direttivo. A relazionare il presidente Condidorio il quale, informati i presenti della prossima ripresa delle pubblicazione de “La Valigia del Tiflologo” quale utile giornale informativo per non vedenti, ha posto l’accento sulla necessità di stabilire continuativi contatti con le istituzioni pubbliche del territorio al fine di affrontare e risolvere le tante problematiche del vivere quotidiano dei vedenti in materia di spostamenti, barriere architettoniche, semafori acustici, maggiore fruizione dei servizi cittadini, partecipazione alle iniziative cultural, del tempo libero e tant’altro ancora. Sui temi della giornata piena condivisione dei presenti, tra cui Iafrancesco che ha informato circa il possibile trasferimento in locali più idonei delle sale consiliari dei Comuni di Isernia e Venafro al fine di renderle maggiormente raggiungibili e fruibili da parte di tutti, non vedenti compresi. Al riguardo Condidorio ha detto di un suo recente incontro col Sindaco di Isernia, il quale ha asserito di voler stabilire con l‘Associazione Disabili di Isernia contatti più continuativi e proficui per risolvere le problematiche della categoria. Sono seguiti accenni alle prossime iniziative per il periodo natalizio per promuovere specifiche attività dell’associazione con le comunità del territorio.