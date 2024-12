di T.A.

Il disabile visivo in Molise come altrove vive ogni giorno le difficoltà del proprio vivere quotidiano. Tanti i loro problemi e molte volte i normodotati non se ne rendono conto. Ciononostante la citata categoria dei disabili intende fortemente vivere una esistenza dignitosa e alla pari con tutti gli altri. E finalmente tanto diventa possibile e si realizza quando le attività dell’uomo si avvicinano alle problematiche dei diversamente abili, sposandone principi, difficoltà ed adoperandosi per il loro superamento. Sul complesso e delicato tema ospitiamo di seguito le considerazioni del Prof. Marco Condidorio, Presidente dell’Associazione Disabili Visivi Aps-Ets del Molise. AIS Molise sostiene l’Associazione Disabili Visivi aps-ets del Molise Opalia 2019 Tintila del Molise DOC – Campi Valerio.

ll progetto solidale promosso da AIS Italia in Molise vede protagonista l’Associazione Disabili Visivi aps-ets del Molise. La vendita di una magnum di Opalia 2019, Tintilia del Molise DOC di Campi Valerio contribuirà a coprire alcune delle spese per l’acquisto dei materiali dei corsi di formazione per i non vedenti. Le iniziative a livello nazionale dell’ADS hanno contribuito in maniera sostanziale a segnare il cammino emancipante delle persone con disabilità visiva, costituendosi come vere e proprie pietre miliari per il progresso sociale e culturale dei ciechi italiani. Lodevoli sono le iniziative dell’ADS molisana. Tra le tante va sottolineata la nascita ad Isernia del Centro Studi di Tiflologia, dove sono offerti gratuitamente servizi di aggiornamento, formazione sulle tematiche afferenti l’integrazione-inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità visiva. Qui si realizzano anche percorsi per insegnanti curriculari e per il sostegno didattico e percorsi di aggiornamento rivolti al personale scolastico in servizio.