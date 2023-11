“A COSE FATTE ! RISOGORASAMENTE A MANO E DA RISORSE DERIVATE “

GLI EVENTI A “LE CUPOLETTE” DI VINCHIATURO PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE “LIBERI DI ESSERE – A.P.S.”

Interessante serie di appuntamenti, denominati “A cose fatte ! Rigorosamente a mano e da risorse derivate” a ”Le Cupolette” di Vinchiaturo, promossi dall’Associazione “Liberi di Essere-A.P.S.”. A parlarne una delle protagonista, Virginia Ricci: “L’evento si svolgerà nel calendario promosso dall’Associazione “Liberi di Essere” per celebrare il proprio decennale. Ci saranno novità e solide conferme. Ossia la trasversalità tra l’attenzione al territorio e l’interazione comunità/ambiente. La donna viene messa al centro del calendario in quanto le azioni sono state portate avanti da donne con competenze e professionalità. Attenzione anche all’artigianato al femminile che rimanda al matriarcato, con attenzione alla costituzione e al diritto. Focus cioè sulla donna che opera per un cambiamento, partendo dalla società matriarcale per rinnovarla. Innovazione, sostenibilità ed etica fattori che passano attraverso l’educazione al lavoro per restituire dignità ai lavori antichi e gettare semi di cambiamento, partendo dall’artigianato artistico,la bellezza e l’estetica. Tali valori si portano dietro gentilezza, cura e micro cambiamento con possibilità di nuove prospettive”. Tra le attività in calendario si segnala il 12 novembre alle h 17 all’Hotel Residenze de Le Cupolette la conferenza di apertura su “Dall’essere donna all’essere madre” incentrata sul tema “Il matriarcato nel segno del rispetto e del comando”. Introdurrà Concetta Fornaro Presidente di Liberi di Essere, mentre parlerà Virginia Ricci su “Il matriarcato nel pensiero di Bachofen”. Nella circostanza interverranno anche Federica Centracchio e Giuliana Martella. In programma altresì l’ esposizione della collettiva itinerante su “Il matriarcato e le comunità pacifiche: ventri di tutti i tempi”-

T.A.