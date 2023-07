La disponibilità di tanti per gli ospiti del Carsic di Venafro segno bellissimo di vicinanza al prossimo.

Fa bene ed è un piacere riportare notizie che dicono di umanità, socializzazione e del prossimo che aspetta e merita una mano, nonché di sostegno e vicinanza. Così in sintesi per dire della bellissima iniziativa attuata da tanti a Venafro a favore degli ospiti del Carsic, soggetti meno fortunati di tant’altri e come tali meritevoli della solidarietà di tutti. Si riporta la lettera pervenuta in redazione dalla quale testualmente si legge : “Ai ragazzi del Carsic di Venafro – Con affetto e la speranza che questo piccolo contributo sia di giovamento per tutte le persone che ne avranno bisogno- Un grazie infinito a tutti i dj Alessandro Roccia, Peppe (cognome illeggibile), Alessio Cucca, Pietro Coraggio, Domenico De Felice e Giampaolo Ferri che in occasione del “Pool and music weekend-reunion dj” svoltosi alla piscina Hotel Palace di Venafro e in comune accordo col Palace Hotel hanno rinunciato al proprio cachet w devoluto l’intero importo per acquistare le t-shirt. Ringraziamo anche “Sound e Light” di Terenzio e Maurizio per averci messo a disposizione parte dell’impianto audio. Fiduciosi che iniziative del genere possano essere da esempio per altre persone e che molti possano continuare a devolvere qualsiasi cosa che possa giovare a altrettanti istituti ect. , salutiamo il personale e i ragazzi del Carsic. Ci auguriamo che l’anno prossimo tale iniziativa possa ripetersi”.