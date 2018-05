“Iniziate anche in Molise le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE che termineranno il 3 Giugno. Tutti gli eventi sono gratuiti le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche.

Oggi percorso poco faticoso, su strade poco trafficate, saliremo alte colline con ampissime visuali sui monti del Matese e visiteremo paesi molto belli come Castelpetroso e Sant’Angelo in Grotte con la sua bellissima e antica grotta dell’Arcangelo Michele. Poi camminate tra tratturelli, sentieri in bosco, e panorami mozzafiato”. Lo ha annunciato Guglielmo Ruggiero, Coordinatore delle Guide AIGAE del Molise. AIGAE è l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, l’unica riconosciuta dal MISE.

“Sempre oggi, domenica 27 maggio – ha continuato Ruggiero – percorso ad anello che si svolgerà prevalentemente in un magico scenario, tra faggi e rocce coperte di muschio, inoltre si potranno ammirare bellissimi panorami sulla zona dell’alto Molise. Domenica 3 Giugno a Vastogirardi escursione naturalistica in un’area di eccellente valore naturalistico e storico, sapientemente gestita per decenni dall’uomo secondo attività forestali/pastorali tradizionali”.

Tutto il programma su www.aigae.org.

Luogo: Castelpetroso (IS)

Contatti Stampa: Carlomagno Simone – Amatuzio Erennio – Tel 3281530768 – 3297916558

Data: 27 Maggio 2018

Ritrovo: Piazzale Basilica Minore dell’Addolorata Castelpetroso (Is) ore 9:00

Luogo: Civitanova di Sannio (IS)

CONTATTI STAMPA : Permanente Michele – TEL 3287639268

Data: 27 Maggio 2018

Ritrovo: Civitanova di Sannio (IS) Piazza XXIV Maggio – ore 9:00

DOMENICA 3 GIUGNO

Luogo: Montedimezzo, Vastogirardi

CONTATTI STAMPA: Michele Minotti – TEL 338 812 3750

Data: 3 Giugno 2018

Ritrovo: Entrata R.N.O. Montedimezzo (Chiosco), Vastogirardi – ore 16:00

Programma: Escursione naturalistica in un’area di eccellente valore naturalistico e storico, sapientemente gestita per decenni dall’uomo secondo attività forestali/pastorali tradizionali.

“AIGAE in collaborazione diretta con Legambiente – ha concluso Ruggiero – promuoverà l’Italia e lo farà ancora una volta con le Giornate Nazionali delle Guide. Inizieremo il 23 Maggio in occasione della Giornata mondiale della Sostenibilità e termineremo il 3 Giugno con la Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi, organizzata da Legambiente. Una grande kermesse che,vedrà impegnate gratuitamente le 3500 guide AIGAE su tutto il territorio nazionale che durerà, dunque, ben 10 giorni e che si svolgerà anche nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce indetta da A.Mo.Do.

L’Alleanza per la Mobilità Dolce (A.Mo.Do.) che vede insieme tutte quelle realtà impegnate nella promozione del territorio, nasce dal desiderio delle più importanti Associazioni Nazionali di far emergere una visione unitaria della mobilità sostenibile. Ad esempio si potrà addirittura compiere una bellissima escursione lungo valli e versanti, grazie a trenini storici ed alle linee ferroviarie turistiche, raggiungendo borghi, ammirando la nostra cultura e le nostre tradizioni”.