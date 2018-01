Con il primo spettacolo “Il Pifferaio Magico”, andato in scena lunedì pomeriggio al Teatro Risorgimento, è iniziata la nuova stagione teatrale di Larino. Un cartellone ricco, capace di offrire qualità delle proposte, cui si aggiunge una rassegna di due appuntamenti specificamente rivolti ai ragazzi e ai bambini, con l’obiettivo di far avvicinare anche i più piccoli alla magia del teatro d’autore.

“Torna il grande Teatro a Larino e lo fa offrendo una nuova stagione ricca di spettacoli all’altezza della fama del nostro Risorgimento – il commento del Sindaco Vincenzo Notarangelo – chiuso per cinque anni, dopo gli investimenti che ne hanno permesso la riapertura e la sua modernizzazione, il nostro teatro torna ad essere punto di riferimento culturale non solo di Larino, ma di tutto il territorio del Basso Molise, storicamente molto affezionato alle stagioni teatrali che la nostra città ha sempre saputo proporre”.

“Grazie alla proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Frentania Teatri, il Teatro Risorgimento di Larino, grazie al Progetto Molise, è entrato a far parte della grande famiglia di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo – ha sottolineato Giandomenico Sale, referente di ACS – un circuito di programmazione e distribuzione di spettacoli di qualità, che sta vivendo una fase di grande espansione, conquistata nei nove Teatri abruzzesi che programmiamo.

A Larino presentiamo un cartellone di sette spettacoli, due dei quali inseriti nella Rassegna Teatrale dedicata ai ragazzi, con l’orgoglio di lavorare in un teatro prestigioso, per anni punto di riferimento artistico del territorio frentano”.