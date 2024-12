di T.A.

Al via nella Diocesi d’Isernia/Venafro l’ Anno Giubilare 2025. Avverrà il 29 dicembre prossimo (h 18.00) con una solenne celebrazione eucaristica presso la Cattedrale di Isernia presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Camillo Cibotti. Il programma della serata : h 17.30 presso la Chiesa di San Francesco nel capoluogo pentro si raduneranno i fedeli per dirigersi successivamente in processione verso la Cattedrale, dove alle h 18.00 si terrà la solenne celebrazione che di fatto aprirà nella predetta Diocesi molisana l’Anno Giubilare 2025.