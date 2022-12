di Luigi Venditti

Il Gup di Roma, Roberto Saulino, ha fissato, per il prossimo 20 gennaio 2023, l’udienza preliminare del procedimento intentato per appropriazione indebita bancaria dall’imprenditore Andrea Bulgarella, ex presidente del Trapani calcio, nonché proprietario di 25 alberghi di lusso stimati in 750 milioni di euro, contro Aarel Bank. Ne dà notizia l’avvocato che opera da anni anche in Molise Luigi Iosa, responsabile penale della SOS Utenti, difensore di fiducia di Bulgarella, il quale ricorda come la vicenda riguardi dei contratti stipulati dalle parti e la mancata restituzione di circa 210 mila euro da parte di Aaerel Bank con sede a Roma. La vicenda di Bulgarella, coinvolto in un’indagine della DIA di Firenze e poi scagionato da ogni accusa, era finita anche sotto la lente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche dove l’imprenditore aveva lamentato di essersi visto chiudere tutti i conti e i rapporti dagli istituti di credito. Il Gruppo Bulgarella ha intrapreso da tempo cause milionarie – in sede penale e civile – contro il colosso bancario UniCredit S.p.A., secondo istituto di credito italiano, per illeciti bancari.