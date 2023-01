I venafrani al 40’ avevano colpito il palo con Coia

VENAFRO : Roncone, Zavarone, Rossetti, Ciolli, Ianniello, Velardi, Coia, Martino, Bianchi, Famiano e Capo. A disposizione : Grande, Giuliano, Torpa, Paolella, Sylla Sylla, Russo, Fusotto

GUGLIONESI : Sciretta,Terano, Budano, Sacchetti, Espasa, Lembo, Colucci, Valenti, Preziuso, Pignatta, Di Tella. A disposizione Drame, Sisto, Pannitto,Sacchetti, D’Allocco

E’ durata 45’ Venafro/Guglionesi, dopodiché un casuale infortunio al 45’ all’arbitro Andrea Scarano di Seregno, incappato in una dolorosa distorsione ad una caviglia, ha costretto alla chiusura anticipata del match ed alla sua sospensione ad inizio ripresa col risultato fermo sullo 0 a 0. Il direttore di gara, subito soccorso in campo da entrambe le panchine, ha cercato di riprendere, concludendo la prima frazione di gioco, ma una volta negli spogliatoi ha dovuto arrendersi al dolore all’arto inferiore, comunicando ad entrambi i club l’impossibilità di riprendere il match. Venendo alla partita, bello e combattuto il primo tempo di Venafro/Guglionesi. Assai manovrieri gli ospiti che hanno cercato di condurre il gioco senza però mai impensierire Roncone, portiere venafrano. Di contro i locali agivano di rimessa, contrattando a loro volta. Da segnalare il palo di destra colpito al 40’ su punizione dal venafrano Coia, col portiere ospite ormai battuto. Per la ripresa del match Venafro/Guglionesi se ne parlerà tra una decina di giorni. Intanto per il Venafro mercoledì 11 gennaio c’è per la Coppa Italia Molise la semifinale di ritorno col Campobasso, impostosi all’andata per 1 a 0. A margine del pomeriggio sportivo interrotto a metà, da segnalare la soddisfazione nel Venafro per la convocazione di un proprio giovanissimo, il 17enne Gianmarco Ciolli, convocato per l’11 gennaio al Centro Sportivo La Borghesiana di Roma per il raduno territoriale area centro della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17. Gran bella soddisfazione per il vivaio dell’Us Venafro e sorrisi a josa nel club venafrano. A Gianluca rallegramenti per il positivo traguardo sportivo et ad majora !