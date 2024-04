di T.A.

ON LINE IL BOLLETTINO DI MARZO DELL’ODG MOLISE DAL TITOLO “INFORMA”

E’ on line il bollettino di marzo dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, dal titolo “Informa”. Sedici pagine di informazioni e notizie a 360°. Dal Presidente della Repubblica Mattarella che omaggia il protagonismo artistico delle donne alla mostra a Strasburgo sui giornalisti uccisi dalla mafia, dalla parità di genere quale miraggio al cambio di passo urgente a Rai 3, dalla sicurezza dei giornalisti a Tommaso Greco nuovo direttore de Il Tempo di Roma, dai vincitori 2024 del Premio Biagio Agnes a notizie su deontologia e ruolo dell’informazione oggi., ed a tant’altro ancora. In allegato il bollettino in tema.