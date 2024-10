di Redazione

INFILTRAZIONI MAFIOSE IN MOLISE UN RISCHIO SEMPRE PIU’ CONSISTENTE.

L’Osservatorio Antimafia del Molise ha presentato il Report 2023 a Campomarino. Le vulnerabilità dell’infiltrazione mafiosa nell’economia molisana sono al livello medio-alto. Il penultimo stadio di rischio, dopo c’è solo il massimo livello, cioè quello alto. Numerose le imprese che hanno chiuso perché finite nella rete dell’usura. In un contesto di crisi economica per le organizzazioni criminali è semplice infiltrarsi nel sistema economico e finanziario della nostra regione. Questo è quanto si evince dal Report dell’Osservatorio Antimafia del Molise presieduto dal criminologo Vincenzo Musacchio e dal magistrato Daniele Colucci. Dai “dati freddi”, frutto anche di un’analisi delle Relazioni relativa all’inaugurazione degli anni giudiziari del distretto dal 2020 al 2023, è emerso un aumento dei cd. “reati spia” (ed es. usura) che ha portato alcune imprese del territorio in contatto con chi, come le organizzazioni mafiose, hanno offerto liquidità finanziarie in modo rapido e senza troppi cavilli burocratici. Mezzi con i quali, la criminalità organizzata si è impadronita di imprese ed aziende e le gestisce lasciandole nella proprietà degli imprenditori in crisi. Le organizzazioni mafiose si infiltrano e investono nei mercati legali molisani per vari motivi: motivi di occultamento di attività criminali (riciclaggio, usura); motivi economici (investimenti e profitti economico-finanziari); motivi sociali (consenso sociale, welfare mafioso); motivi strategici (controllo del territorio); motivi culturali-personali (mafiosità). L’analisi si è concentrata su due macro-fattori di rischio: Territorio e Economia. Per il macro-fattore di rischio territoriale (RT), sono stati individuati diversi indicatori ed indici che possono essere considerati fattori di vulnerabilità all’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel territorio (presenza di infiltrazioni di organizzazioni mafiose; ricchezza, economia sommersa, reati spia, struttura del mercato nel territorio, presenza numerica di banche e finanziarie). Per il macro-fattore di rischio nel settore economico (RS), sono stati selezionati alcuni fattori che possono rendere più vulnerabile uno specifico settore all’infiltrazione delle organizzazioni criminali (forma e dimensioni dell’impresa, competitività, crisi del settore; operazioni sospette, precedenti di infiltrazioni). Si tratta di fattori riferiti alla struttura e alle caratteristiche del settore stesso, nonché alla presenza di criminalità organizzata nel settore. Dall’incrocio di questi due macro-fattori emerge inequivocabilmente che il livello di rischio infiltrazioni in Molise è al livello medio-alto. Il Report nella sua interezza a giorni sarà pubblicato sul sito dell’Osservatorio Antimafia del Molise nella sezione Notizie al seguente indirizzo: https://osservatorioantimafiamolise.mozello.it/.