Ancora una tragedia per un centauro molisano nel vicino Abruzzo, stavolta lungo la strada provinciale Casoli-Fossacesia, nella zona industriale est, dove un infermiere di 27 anni, Mario Scampamorte, originario di Agnone ma residente a Lanciano, è morto alla guida della sua moto a seguito di uno scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sera, mentre il giovane si stava recando a prendere servizio nel reparto Covid dell’ex ospedale di Casoli. Era partito da Lanciano a bordo di una moto Kawasaki 650. Sulla stessa corsia, in direzione di Casoli, procedeva anche la Fiat Punto condotta da un 19enne, meccanico di Castel Frentano, contro cui la la due ruote si è scontrata. L’impatto mortale, come ricostruito dai Carabinieri di Casoli, è avvenuto in località Piana delle Vacche, su un tratto di rettilineo nelle vicinanze di un’autofficina meccanica. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimarlo, Mario Scampamorte è probabilmente deceduto sul colpo. La Procura di Lanciano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, il ragazzo alla guida della Punto è formalmente indagato in attesa della ricostruzione della dinamica affidata ai militari. Sembrerebbe, ma al momento si tratta solo di ipotesi formulate dai primi rilievi, che alla base dello scontro possa essersi un improvviso tentativo di svolta da parte dell’auto. La notizia sta circolando in queste ore ad Agnone, dove il 27enne era molto conosciuto, così come i suoi genitori, lasciando un’intera comunità sconvolta. La madre è titolare di un’erboristeria nel comune altomolisano, il padre è un affermato parrucchiere. L’episodio avviene a pochi giorni da un’altra tragedia che aveva riguardato una coppia di fidanzati di 32 anni di Isernia, anche in quel caso i due erano in moto lungo una strada abruzzese quando sono rimasti vittime dell’incidente fatale.