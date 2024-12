di T.A.

Un evento socio/economico/imprenditoriale che premia il meglio delle aziende nazionali. Titola “INDUSTRIA FELIX”, è giunto alla quinta edizione nazionale e si definisce “L’Italia che compete”. Si è appena svolto a Milano ed ha premiato centinaia di aziende ed attività economico/imprenditoriali dell’intero Stivale. Per il Molise sono state premiate per l’occasione nell’ambito della sanità il CUS, Consorzio Utilità Sociale di Campobasso, per la logistica l’azienda Di Ciero dello stesso capoluogo di regione e per le aziende partecipate la SEA, Servizi e Ambiente, ancora di Campobasso.