di Tonino Atella

Si potrà conseguire l’indulgenza plenaria anche da parte dei fedeli molisani con l’iniziativa “Ora viene il bello” nel contesto della “Notte dei Santuari”, appuntamento di fede che ha appena mosso i primi passi anche in Molise ed esattamente alla Basilica di San Nicandro. E’ quanto riportato nel testo a firma del Segretario Generale della Santa Sede, Card. Stefano Russo : “In questo tempo di graduale ripresa dalla pandemia l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero,turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana promuove una iniziativa che intende riunire come in un unico pellegrinaggio molti pellegrini che visiteranno lungo la prossima estate alcuni santuari italiani. Per questo motivo sono a chiedere che a far data dal 1 giugno 2021 e fino al 17 settembre 2021 partecipando all’iniziativa “Ora viene il bello” i fedeli possano conseguire l’Indulgenza plenaria alle solite condizioni e che i malati e tutti coloro che sono impossibilitati a partecipare possano ugualmente fruire del dono dell’indulgenza plenaria, offrendo le loro sofferenze al Signore o compiendo pratiche di pietà”.

Sempre nell’ambito della citata “Notte dei Santuari”, da segnalare, ancora a Venafro il pellegrinaggio del 23 giugno prossimo (ritrovo h 18.00 dinanzi al Cimitero Militare Francese di Venafro) dal titolo “Il cammino di San P. Pio a Venafro”. Con la Reliquia del Santo da Pietrelcina messa a disposizione e portata in pellegrinaggio dai Frati Francescani di Venafro si rifarà il cammino che sul finire del 1911 era solito fare il 24enne P. Pio per raggiungere dal Convento Francescano la Chiesa di Sant’Antuono nel centro storico di Venafro e lì confessare ed intrattenere i fanciulli della parrocchia con giochi e canzoncine mariane. Al termine di tale pellegrinaggio si dirà dell’importante e significativa presenza a Venafro del giovane Frate dalle Stimmate, sottolineando i valori al’epoca emersi.