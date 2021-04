Il Molise ora in Zona arancione potrebbe passare in zona gialla o avere alcuni allentamenti di restrizioni che al momento condizionano soprattutto le attività della ristorazione e altre iniziative commerciali.

Secondo quanto scrive l’Ansa da un rapido report con il presidente della Regione Molise Toma, gli indici Rt del Molise sono tutti sotto uno. In particolare: per i sintomatici 0.81, per gli ospedalizzati 0.85, 0.9 per la media sui 14 giorni.

“Numeri confortanti – ha commentato il Governatore – questo vuol dire che tutte le misure adottate con le ordinanze emergenziali hanno funzionato”. Il Molise, oggi in zona arancione, in base a questi risultati potrebbe passare in fascia gialla.