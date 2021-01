“È allo studio la proroga di alcune misure prudenziali”. Lo ha detto, rispondendo dell’ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in relazione ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute che hanno evidenziato un Rt puntuale a 1.51, il più alto d’Italia, nella settimana compresa tra il 18 e il 24 gennaio.

Il Molise resta in ‘zona gialla’, ma si registrano diversi casi di contagio da Covid-19 in alcuni Comuni. In particolare quelli più colpiti negli ultimi giorni sono Campomarino e Termoli. Nelle prossime ore, dunque, potrebbero essere emessi nuovi provvedimenti.