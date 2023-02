Per la prima volta si andrà alle urne in estate per il rinnovo del consiglio regionale

Le elezioni regionali del Molise si terranno i prossimi 25 e 26 giugno. Il presidente Toma ha firmato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, il decreto che fissa le elezioni nell’ultimo week end di giugno. E sarà la prima volta in estate per le elezioni regionali.

Come noto il governatore aveva 60 giorni di tempo dalla scadenza naturale del mandato, che cade il 22 aprile, per fissare la data l’elezione del presidente della Giunta e per il rinnovo del consiglio regionale.

Il presidente Toma, prima di firmare il decreto, ha sentito i prefetti di Campobasso e Isernia e il presidente della Corte d’Appello che, evidentemente, hanno fornito un parere favorevole.

Nei giorni scorsi c’era stato l’appello, a questo punto caduto nel vuoto, dell’ex presidente Iorio che aveva chiesto di votare il prima possibile. Il governatore Toma, invece, ha preso tutto il tempo disponibile ed ha fissato, come detto, le prossime elezioni regionali nei giorni del 26 e 26 giugno.

“Il presidente della Giunta regionale – si legge nel provvedimento – decreta di convocare per domenica 25 giugno 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 26 giugno 2023, dalle ore 7 alle 15, i comizi elettorali per l’elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise.”

IL DECRETO