di T.A.

Che squallore ! Che delusione ! Che mortificazione umana ! Le foto, che si pubblicano affinché la cosa non abbia a ripetersi, testimoniano quanto accade nelle ore serali o nottetempo al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto al rione Mercato della Venafro Antica. Uno spettacolo indecoroso e indecente che dice della pochezza socio/umanitaria di soggetti che brindano, festeggiano e gozzovigliano sulla pietra monumentale che ricorda il sacrificio di tanti giovani immolatisi per la libertà e la democrazia delle generazioni successive, senza preoccuparsi della sacralità del luogo ! Soggetti cioè, i contemporanei gaudenti della sera e della notte, che non portano rispetto alcuno verso un simbolo tanto significativo quale è un Monumento, abbandonando nei pressi bottiglie, bicchieri ed avanzi dei loro divertimenti ! Cosa fare per stoppare siffatti desolanti malcostumi ? Innanzitutto educare le nuove generazioni trasmettendo i giusti principi, quindi prevenire, ribadendo finalmente la storica educazione sociale, umana e civile della quasi totalità dei venafrani, nient’affatto intaccata comunque da simili squallidi comportamenti di totale inciviltà.