LO STATO IMPOSSIBILE DELLA “VILLETTA”, IL VERDE PUBBLICO DI CIARAFFELLA A VENAFRO

RISALTA PURTROPPO L’INDECENZA DELL’ABBANDONO E DELLA NON CURANZA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE CITTADINE

C’è a Venafro un “angolo” pubblico che versa in condizioni impossibili di abbandono e non curanza, a tutto demerito delle istituzioni pubbliche della città che dovrebbero tenerlo in ben diverso modo. Trattasi della cosiddetta “Villetta”, come solitamente viene definito il verde pubblico situato in primissimo piano nel cuore del rione Ciaraffella, lungo Corso Lucenteforte e giusto di fronte a laghetto e Liberty. Erba non tagliata da tempo immemorabile, vegetazione crescita a josa a ricoprire addirittura i vialetti interni, rifiuti disseminati dappertutto compresa qualche vecchia sedia di plastica e disordine diffuso a tal punto da tener lontano tutti. E spiace constatare siffatto abbandono pensando alla bellissima statua della Madonna situata al centro di tale “villetta” e coinvolta a sua volta nel totale abbandono, degrado e non curanza ! In ragione di tanto e per il dovuto rispetto all’ambiente ed all’immagine di Venafro si provvederà finalmente a tenere in tutt’altro modo la “Villetta” di Ciaraffella, restituendole decenza, pulizia e bellezza smarrite ?

T.A.