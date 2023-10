Kacey Ko, vincitrice del premio d’oro alla Art Show Paris con Marco Fancelli, uno dei vicepresidente del Centro studi Akhenaton, esplora i legami tra arte e psicologia

Settembre 2023, il Museo Leonardo Da Vinci di Roma è la sede di una mostra internazionale d’arte che ha visto la partecipazione di artisti da tutto il mondo, tra cui Kacey Ko. Originaria di Hong Kong e vincitrice del prestigioso premio d’oro alla Art Show Paris, Ko ha ricevuto al Museo Leonardo Da Vinci di Roma due premi d’argento per il suo essere un’artista visionaria. Richiesta nelle gallerie di tutta Europa, Ko ha portato in occidente il suo lavoro unico e affascinante.

La nota pittrice si è raccontata a Marco Fancelli definendo la propria opera un’introspezione tra la psicologia umana e il mondo artistico: “Mi interessa particolarmente come l’arte possa servire come mezzo per riconnetterci con il nostro io più profondo. Il mio background culturale e filosofico gioca un ruolo significativo nel mio lavoro. Prendo ispirazione dal Libro dei Mutamenti Yi Jing e lo fonde con le tecniche occidentali della pittura ad olio per creare paesaggi che sono sia visivamente affascinanti che profondamente significativi”.

Le opere di questa straordinaria maestra rappresentano in modo peculiare i cieli e la terra, con l’evidente intento di suscitare emozioni altrettanto uniche. “Adoro dipingere i cieli con un senso di sognante tranquillità. Utilizzo una varietà di colori e texture per invitare il pubblico a scoprire una sensazione di calma e sollievo attraverso la vastità della terra. Il mio obiettivo è di incoraggiare gli spettatori a vivere momenti di introspezione e a riconnettersi con lo stato dinamico, completo e compassionevole della mente”.

Commentando l’incontro con Ko, il vicepresidente del Centro Studi Akhenaton, ha rimarcato il suo pensiero positivo sull’artista : “il suo impatto sul mondo dell’arte è destinato a crescere, arricchito dalle interazioni e dalle scoperte fatte lungo il percorso”.

A cura dell’Avv. Emanuela Fancelli