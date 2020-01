L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL organizzano il 9 gennaio 2020 dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso la sede della CGIL Molise a Campobasso in Via Tommaso Mosca, 11 un incontro informativo sul corso di preparazione per il Concorso docenti scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Obiettivi del corso

Fornire:

– le competenze necessarie ad affrontare le domande a risposta multipla;

– un quadro generale degli argomenti che saranno oggetto della prova scritta e orale;

– un repertorio di domande per esercitarsi;

– un repertorio di norme che regolano il funzionamento della scuola;

– un approfondimento sugli aspetti metodologici didattici;

– una bibliografia essenziale ed una sitografia.

Incontri

ll corso è articolato in 7 moduli per complessive 21 ore; gli incontri si terranno nei mesi di gennaio e febbraio e riguarderanno:

1) Il sistema formativo nazionale, gli ordinamenti, l’organizzazione della scuola, a cura di Sergio Sorella

2) Stato giuridico/contratto a cura di Sergio Sorella

3) I fondamenti pedagogico-didattici e metodologici con riferimento alla psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento a cura di Giorgio Crescenza

4) Autonomia, valutazione (SNV) e autovalutazione (RAV) a cura di Raffaella Brunelli

5) La didattica personalizzata nella prospettiva inclusiva, a cura di Natascia Maselli

6) Le indicazioni nazionali, la valutazione e i profili in uscita a cura di Nella Varanese

7) Le competenze digitali e la didattica con le nuove tecnologie a cura di Luigi D’Onofrio

Prodotti

Sarà fornito un CD contenente il materiale delle lezioni in presenza e i riferimenti utili alla preparazione al concorso (bibliografia, sitografia, normativa, ecc.). Tutto il materiale prodotto sarà messo a disposizione dei partecipanti al corso. I corsisti avranno l’accesso anche alla piattaforma nazionale on line di Proteo.