Lo scorso 17 marzo, in vista della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, la Polizia di Stato della Questura di Campobasso ha incontrato una rappresentanza dell’A.I.P.D. del Capoluogo molisano. L’incontro, che si è svolto presso la sede di via Tiberio, è stato l’occasione per approfondire anche alcuni temi legati al fenomeno del bullismo e della violenza di genere e per ribadire l’importanza di rivolgersi alle forze di polizia in ogni circostanza di pericolo.

I ragazzi dell’A.I.P.D. di Campobasso hanno anche potuto visitare alcuni degli ambienti in cui opera quotidianamente il personale della Questura ed osservare da vicino il lavoro svolto dai poliziotti chiamati a rispondere alle esigenze dei cittadini.

Al termine dell’incontro, si è svolto un momento di condivisione con scambio di alcuni gadget della Polizia di Stato ed un dono realizzato dai ragazzi dell’Associazione presso la loro sede di Campobasso.