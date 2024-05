di Redazione

“Ancora una dimostrazione della voglia e del desiderio di continuare a lavorare per la città di Termoli e per la sua gente”. Questo quanto affermato dal Consigliere Regionale e Coordinatore di ‘Noi Moderati’ Fabio Cofelice dopo l’incontro tenutosi a Termoli su iniziativa della lista ‘Noi Moderati-Termoli Insieme’ per Nico Balice Sindaco. “I tanti amici e sostenitori che quotidianamente camminano al nostro fianco – così il Consigliere Cofelice – sono la dimostrazione tangibile di quanto conti il rapporto con il territorio, di quanto sia essenziale il confronto e il dialogo continuo e costante con i cittadini. ‘Noi Moderati’ crede che occorra continuare su questa strada per un progetto politico serio che sia in grado di pianificare e programmare avendo chiara una ‘visione’ della città. Siamo, perciò certi che Nico Balice sia l’uomo giusto, in grado di raccogliere le forze e le energie della nostra squadra per guardare al futuro nella città di Termoli. I tantissimi amici e sostenitori che hanno voluto essere presenti a questo incontro sono la tangibile dimostrazione di un percorso già avviato grazie alla compattezza della squadra e al lavoro portato sin qui avanti. Siamo perciò sicuri e già al lavoro, per potere dare il nostro contributo con la caratteristica che da sempre ci contraddistingue, lavorare in squadra per raggiungere un unico obiettivo: portare a compimento i tanti progetti già avviati che rendano Termoli sempre di più una città al servizio della comunità.”