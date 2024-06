di Redazione

A comunicarlo è il Prof. Vincenzo Cimino, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise.

“Domattina alle ore 12.00, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise in via

Longano 9 – dice il Presedente Cimino – avrà luogo un incontro tra la dirigenza dell’Ordine professionale e gli aspiranti alla carica di sindaco della città di Campobasso. Un confronto dove la categoria chiederà interventi netti per gli iscritti, a coloro che intendono guidare la

città. Non è una passerella elettorale o un dibattito, ma un incontro nel quale i giornalisti chiedono risposte. E’ gradita la presenza anche dei candidati a consigliere comunale, espressione della categoria, ma solo come uditori.”