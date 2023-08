Questa mattina, un incidente ha scosso la tranquillità della pista ciclabile che collega le località costiere di San Salvo e Montenero di Bisaccia. Grazie a un tempestivo intervento del servizio di emergenza 118, le condizioni della giovane coinvolta nell’incidente sono state valutate come buone.

L’incidente è avvenuto intorno alle prime ore del mattino quando la ragazza, di cui non è stato reso noto il nome, stava percorrendo la popolare pista ciclabile che attraversa paesaggi suggestivi e offre una splendida vista sul mare Adriatico.

Fortunatamente, grazie alla prontezza dell’equipe medica del 118, la ragazza è stata assistita sul posto e stabilizzata. Dopo le prime cure immediate, è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti.

La pista ciclabile tra San Salvo e Montenero di Bisaccia è una popolare attrazione per gli amanti della natura e dell’attività fisica. I residenti e i visitatori frequentano questa strada panoramica per godere della bellezza del paesaggio e della possibilità di fare esercizio all’aria aperta.

È sempre fondamentale rispettare le regole di sicurezza quando si pratica attività fisica, soprattutto in contesti pubblici come le piste ciclabili. Indossare il casco, mantenere una velocità moderata e prestare attenzione agli altri utenti della strada sono precauzioni essenziali per garantire la sicurezza di tutti.

L’incidente di oggi ci ricorda quanto sia importante essere responsabili e consapevoli durante le nostre attività all’aperto, contribuendo a preservare la nostra sicurezza e quella degli altri.

s.n.