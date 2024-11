di T.A.

AUTO CONTRO UN ALBERO DEL LUNGORAVA A VENAFRO. LA CONDUCENTE TRASFERITA AL PRONTO SOCCORSO DEL VENEZIALE DI ISERNIA, MANCANDO AL SS. ROSARIO DI VENAFRO SERVIZIO ANALOGO MA SOLO IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO.

Autovettura che sbanda e va a cozzare violentemente contro un albero a lato del LungoRava di Venafro, per fortuna all’atto del sinistro senza pedoni in giro nella zona, solitamente assai frequentata. E’ avvenuto intorno alle h 13 odierne dopo che la donna alla guida dell’autovettura ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero. Immediatamente soccorsa dal 118 la signora, per fortuna non in gravi condizioni, è stata trasferita al pronto soccorso del Veneziale di Isernia, mancando da tempo al SS Rosario di Venafro il servizio analogo dopo la soppressione del pronto soccorso e la sua sostituzione col poco utile -in circostanze simili- punto di primo intervento, unicamente con personale infermieristico e senza medico. L’ennesima conferma della necessità di ripensare alla sanità dell’emergenza a Venafro per servire una popolazione residente di circa 40mila persone nell’intero Molise dell’ovest, evitando oltretutto d’intasare il pronto soccorso del Veneziale alle prese con un carico enorme di pazienti e prestazioni.