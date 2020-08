E’ di quattro feriti, tra cui una 34enne con un bimbo di tre anni, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 21 agosto, sulla ‘Trignina’, nella galleria tra Pesche e Sessano del Molise. Ad avere la peggio, madre e figlio che sono stati trasportati presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, ma le loro condizioni non sono gravi. Per le altre due persone solo ferite lievi e un grande spavento. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, personale Anas, Vigili del Fuoco e i Carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.