di Tonino Atella

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio a Venafro esattamente lungo Viale San Nicandro, tratto urbano cittadino della statale 85 Venafrana. A perdere la vita un pensionato venafrano,F.F., ultrasettantenne. L’uomo viaggiava sul proprio mezzo a due ruote quando per cause in corso di accertamento sarebbe rimasto investito da altra vettura appena tamponata da altro mezzo in circolazione. A seguito del precedente incidente, queste le notizie ufficiose emerse, la vettura tamponata sarebbe finita sul pensionato che in quel momento viaggiava sulla statale a bordo del proprio scooter. Purtroppo per il venafrano l’impatto risultava devastante.

Sul posto sono prontamente intervenite forze dell’ordine e mezzi di soccorso, ma per lo sfortunato pensionato non c’era più nulla da fare. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti da parte delle autorità di polizia intervenute.