L’incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 18 giugno, sull’autostrada A13 Bologna-Padova tra i caselli di Occhiobello e Villamarzana. A perdere la vita un operaio di Isernia Vincenzo Sarachelli, di 43 anni, in transito per raggiungere un cantiere di lavoro sito 30 km più a nord, per ragioni ancora da chiarire, si è fermato in corsia di emergenza ed è sceso dal veicolo dell’impresa su cui viaggiava venendo investito da un mezzo pesante che sopraggiungeva. Vincenzo Sarachelli lascia la moglie e sei bambini. Sul luogo dell’evento oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari.