L’incidente stradale avvenuto a Ingotte, vicino a Campobasso, la sera di sabato 9 novembre 2024, ha avuto tragiche conseguenze. Una ragazza di 17 anni, Gloria Griguoli, ha perso la vita in un impatto frontale sulla strada statale 647 Bifernina. L’incidente si è verificato intorno alle 20:30 sul viadotto Ingotte, in prossimità di Ripalimosani. La giovane viaggiava con il fidanzato di 19 anni, che si trovava alla guida del veicolo e che è rimasto gravemente ferito. Attualmente, è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per chiarire le circostanze che hanno portato alla collisione. Si stanno esaminando possibili fattori, come la velocità o altre condizioni stradali che avrebbero potuto contribuire al drammatico esito. L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Trivento, paese d’origine di Gloria, dove familiari e amici si sono uniti nel dolore per la perdita prematura di una giovane amata e piena di promesse.

INCIDENTE MORTALE INGOTTE 09 11 2024

Redazione