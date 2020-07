Ancora un tragico incidente sulle strade molisane. Questa volta il sinistro si è verificato sulla SS 85, all’altezza del bivio per Macchia d’Isernia. Una Panda, con alla giuda un 39enne di Prata Sannita (CE), si è scontrata con un furgone Fiat Ducato. Il guidatore dell’auto, a seguito del violento impatto, è morto sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Illeso l’uomo alla guida del furgone. Sono in corso gli accertamenti della stradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia.