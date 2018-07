Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Rocchetta a Volturno, nella galleria Casa Lorenzo, tra Colli a Volturno e Cerro al Volturno. Per cause da accertare, alcuni ciclisti sono stati investiti da una Fiat Panda.

Due di loro, provenienti dal venafrano, sono rimasti feriti. Il più grave è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al Veneziale di Isernia. La prognosi è riservata. Si sta valutando di trasferirlo in un altro ospedale. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Isernia e Agnone, che indagano per risalire alle cause dell’incidente. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che la galleria fosse scarsamente illuminata.