Un altro motociclista che perde la vita sulle strade molisane. L’incidente questa mattina, alle 4,15 circa, al km 42 della strada statale 647 sul territorio comunale di Limosano. Due le auto coinvolte e una moto. L’esatta dinamica del sinistro è in via di accertamento da parte dei Carabinieri di Campobasso, Bojano e Ripalimosani. Nell’impatto frontale ha perso la vita il conducente della moto. Gli altri due feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Campobasso. Il tratto stradale in questione è rimasto chiuso fino alle ore nove di questa mattina per permettere al personale operante di rimuovere i mezzi coinvolti e ripristinare lo stato dei luoghi.