di Antonio Atella

Scontro auto/scooter su piazza D’Acquisto nella serata domenicale a Venafro senza gravi conseguenze

Non ha avuto per fortuna gravi conseguenze lo scontro auto/scooter verificatosi nella tarda serata domenicale su piazza D’Acquisto a Venafro. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine prontamente intervenute, sono entrati in collisione un’autovettura ed uno scooter con due giovani a bordo. Sul posto oltre alle forze di polizia è sopraggiunta anche un’autoambulanza, il cui personale a bordo ha provveduto a soccorrere i due scooteristi applicando ad una giovane che viaggiava sulle due ruote un collare per il fastidio accusato al collo. Nessun problema fisico per gli altri coinvolti nel sinistro.