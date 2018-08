Lo scontro tra un’auto e una moto è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 9 agosto, all’altezza del bivio per Matrice. L’impatto, molto violento, ha sbalzato in aria il motociclista per diversi metri, procurandogli diverse fratture e un trauma cranico. Il 31enne è ricoverato all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso in prognosi riservata. Illeso il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.